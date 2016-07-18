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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 10:57 BJT

中国新债：国开行周四将增发至多210亿元三期债，期限3/10/20年

路透上海7月18日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(21日)招标增发
三期固息债，总额不超过210亿元人民币，期限包括三年、10年和20年。
    
    上述三期债中，三年期为国开行今年第八期 增发债，票面利率2.72%；
10年期为国开行今年第10期 增发债，票面利率3.18%；20年期为今年第五期
 增发债，票面利率3.80%。
    
    具体发行条款如下： 
    
                    2016年第八、10、五期增发债
    --------------------------------------------------------
    发行上限        三年：50亿元；10年：130亿元；20年：30亿元
    期限/计息方式   3/10/20年固息  
    招标时间        7月21日14:30-15:30
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          7/22
    起息日          三年：3月3日；10年：4月5日；20年：1月25日
    分销期          7/22
    上市日          7/26
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          三年0.05%；10年0.15%；20年0.20%
    --------------------------------------------------------(完)
                              
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 (发稿 边竞；审校 杨淑祯)

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