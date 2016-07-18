中国新债：国开行周四将增发至多210亿元三期债，期限3/10/20年

路透上海7月18日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(21日)招标增发 三期固息债，总额不超过210亿元人民币，期限包括三年、10年和20年。 上述三期债中，三年期为国开行今年第八期 增发债，票面利率2.72%； 10年期为国开行今年第10期 增发债，票面利率3.18%；20年期为今年第五期 增发债，票面利率3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第八、10、五期增发债 -------------------------------------------------------- 发行上限 三年：50亿元；10年：130亿元；20年：30亿元 期限/计息方式 3/10/20年固息 招标时间 7月21日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 7/22 起息日 三年：3月3日；10年：4月5日；20年：1月25日 分销期 7/22 上市日 7/26 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 三年0.05%；10年0.15%；20年0.20% --------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 杨淑祯)