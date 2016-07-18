金属期市：伦敦期铜连二日下跌，因美元走强且看好刺激政策

“今日价格走势更多是与投资者获利了结，及美元走强导致，”英国商品研究所(CRU)驻北京分析师李春兰称，“基本面情况没有多大变化，当前正值夏季需求淡季。”

中国第二季经济增幅略高于预期，但民间投资增速降至纪录低位，预示未来经济下行压力仍然较大，可能促使政府推出更多支撑措施。

中国铜需求的淡季，令已受库存增加所累的铜价承压加重。

上周数据显示，上海期交所监控仓库的铜库存增长9.3%，可能是对疲弱需求或供应过剩的反映。

不过，铜价仍获得一定支撑。智利外海6月下半月海况恶劣导致该国铜出口普遍延迟出货。(完)

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