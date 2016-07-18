金属期市：伦敦期铜连二日下跌，因美元走强且看好刺激政策

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
“今日价格走势更多是与投资者获利了结，及美元走强导致，”英国商品研究所(CRU)驻北京分析师李春兰称，“基本面情况没有多大变化，当前正值夏季需求淡季。”
中国第二季经济增幅略高于预期，但民间投资增速降至纪录低位，预示未来经济下行压力仍然较大，可能促使政府推出更多支撑措施。
中国铜需求的淡季，令已受库存增加所累的铜价承压加重。
上周数据显示，上海期交所监控仓库的铜库存增长9.3%，可能是对疲弱需求或供应过剩的反映。
不过，铜价仍获得一定支撑。智利外海6月下半月海况恶劣导致该国铜出口普遍延迟出货。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/刘秀红；审校 于春红/龚芳)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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