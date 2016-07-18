澳新汇市：降息几率预期提升推动新西兰元再度下滑，澳元持稳

“由于整体通胀率偏低，原本就疲弱的通胀预期，加上强势新西兰元，看来会促使新西兰央行再次考虑放松政策，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)资深分析师Philip Borkin表示。

大多数分析师预期新西兰央行将在8月11日调降利率25个基点至2.0%。