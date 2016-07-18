澳新汇市：降息几率预期提升推动新西兰元再度下滑，澳元持稳

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
“由于整体通胀率偏低，原本就疲弱的通胀预期，加上强势新西兰元，看来会促使新西兰央行再次考虑放松政策，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)资深分析师Philip Borkin表示。
大多数分析师预期新西兰央行将在8月11日调降利率25个基点至2.0%。
澳元兑美元 小幅走坚至0.7592美元，在澳洲央行周二公布会议纪录前，投资人退场观望。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/戴素萍 审校 白云/王丽鑫)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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