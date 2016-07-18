台湾货币市场：隔夜拆款利率走低，央行引导利率跌破上周区间

* 隔夜拆款利率走低，央行引导利率续跌 * 公股银行拆出跨月资金，票券商利率在0.31% * 长天期拆款以及短票、RP利率均未见下滑 记者 董永年 路透台北7月18日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周一走低。资金调度人士表示，因今日央行引导隔夜拆款利 率跌破上周区间开在0.176%，惟较长天期拆款以及短票、RP利率均未见下滑。 银行今日也开始拆出跨月资金，两家大型龙头银行给票券商的两周拆款利率在0.31%，另有一间公股银行 与其他民营银行则低至0.30%。 〞0.176%真的有心理影响，往下跑的趋势出现了，公股银行也纷纷跨月。〞一位大型票券商交易员说。 不过大型公股银行资金调度人员则称，隔拆利率走低无碍于跨月拆款的高低。 另一大型公股银行交易员表示，今日有小量拆出跨月资金，惟感觉市场仍偏向宽松，月内需求相当疲弱。 纵然近期外资持续汇入，但资调人士指出，午后排队等待央行冲销的额度不见增加，或许与热钱汇入后直 接进场买股票有关。 央行周一连续第三日引导银行间隔夜拆款利率微降0.1基点至0.176%，跳开上周0.177-0.180%既有开盘区 间。 本地时间14:24 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.985 31.990 台湾加权股价指数<.TWII 9,008.21 8,949.85 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.240% 0.177-0.220% --一周拆款利率区间 0.176-0.300% 0.177-0.300% --两周拆款利率区间 0.178-0.310% 0.185-0.300% **短票利率持稳** 短票方面，一大型票券交易员表示，现金股利发放与央行引导隔拆短率走低两个议题，对市场产生截然不 同影响，股利发放或令短期资金流动性不足，买票利率有走高压力，但隔拆利率续跌，也令票券商想引导短票 利率走低。 一位大型票券主管表示，本周将发放逾2,500亿台币现金股利，有银行据此要求拉高买票利率至0.31%。虽 然该利率有成交，但比例相对少，主要落点还是在0.30%。 但也有另一位票券商主管认为，今日有公股行库跨月拆款利率可以做在0.30%，以此为标准来看，30天短 票利率是有机会往0.30%以下走。 他指出，像是劳退基金领现金股利，交割户头都在公股行库，届时恐怕有更多资金需要去化，或有机会让 短票利率微幅下调。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.295%，区间为0.25-0.35%，成交量139.07亿台币 ；前日加权平均利率为0.299%，区间为0.27-0.36%，成交量82.09亿台币。 今日央行定存单到期金额为2,950.5亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)2,970.3亿台币，分别为周二4,150.8亿、周三1,936亿、周四2,318亿及 周五1,615亿。 拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为377亿台币，累计至周日超额准备5,689亿台币、加计前 期1%的超额准备为7,968亿台币。 **公债交割前资金多缺不一** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，明日有300亿台币20年期公债要交割，由于寿险业标得至少20% ，致使今日投信面临赎回压力，资金多缺不一，惟无碍利率持稳。 〞有一点赎回，几家投信缺钱。〞一位大型证券商交易员说。 惟另一大型证券商交易员则称，今日往来的投信资金较多，状况较上周五为好。 交易员认为，市场资金仍偏向宽松。一大型证券商今日即将利率较高的公司债自0.35-0.36%，全面靠向0. 35%。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率在0.27-0.30%，与银行承作的公债RP利率则主要成交0.28 -0.30%，大致持于上日。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则主要成交在0.34-0.36%，亦大致同于上 日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致同上日，区间主要在0.21-0.23%；短天期公司债附 买回利率主要成交在0.21-0.27%左右。(完) (审校 林高丽)