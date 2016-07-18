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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 14:13 BJT

台湾债市：指标10年债殖利率量缩微跌，央行连三日引导隔夜拆款利率开低

* 指标10年公债殖利率量缩微跌
    * 央行连三日引导隔拆利率开低
    * 明日105/4殖利率暂估在0.66-0.68%

    路透台北7月18日 - 台湾10年期公债105/4 周一殖利率量缩微跌。交易员
指出，由于今日央行引导银行间隔夜拆款开盘利率微降至0.176%，带动主流券殖利率同步呈
现小幅趋跌态势，惟交投转趋淡静，短线料暂难跳脱区间偏多盘整格局。
    
    他们表示，尽管美国指标10年公债殖利率上交易日反弹收高，但央行周一连续第三日引
导银行间隔夜拆款利率微降0.1基点至0.176%，跳开上周0.177-0.180%既有开盘区间，较利
于台债偏多整理，令主流券殖利率联袂小幅收跌。
    
    〞央行持续往下调隔拆利率，对行情会有影响，但10年券殖利率往下空间有限，反倒是
20年的比较有机会。〞一大型民营银行员说。
    
    另位外银交易员指出，面对近期外资汇入带动台币屡探新高，央行并未进场干预反而藉
由引导银行间隔夜拆款利率微降，企图营造央行持续降息的氛围，减缓外资汇入量能，但对
台债影响料续钝化，并不会大幅提振市场进一步追价意愿，主流券料在既有区间整理。
    
    至于台股周一收高0.65%飞越九千点大关，一位大型官股银行交易主管也称，目前资金
行情推升股债难得同步走多，短线台股多头气势如虹，并不会拖累台债主流券殖利率弹升，
很多买盘静候主流券殖利率弹升时机进场。
    
    台湾银行间隔夜拆款利率 周一开在0.176%；上交易日开在0.177%、加权平均利率
则收在0.178%。 
    
    美国公债收益率周五攀升，因经济数据改善，令对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今
年稍后可能再度升息的预期升温。指标10年期公债 周五价格收跌19/32，收益率
从周四的1.53%上扬至1.59%。 
   
    交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间料在0.66-0.68%；五年期公债105/8殖利
率主要区间在0.49-0.51%。     
   
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5   105/8                      -0.30     0.5000%  0.5000-0.5000%       1.0
  10   105/4                      -0.80     0.6780%  0.6769-0.6844%      41.0
    
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  30     105/7                      没有成交
  20     105/9                       1.1910%
  10     105/4                       0.6780%
   5     105/8                       0.5000%
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)
 

 (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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