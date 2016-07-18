台湾债市：指标10年债殖利率量缩微跌，央行连三日引导隔夜拆款利率开低

* 指标10年公债殖利率量缩微跌 * 央行连三日引导隔拆利率开低 * 明日105/4殖利率暂估在0.66-0.68% 路透台北7月18日 - 台湾10年期公债105/4 周一殖利率量缩微跌。交易员 指出，由于今日央行引导银行间隔夜拆款开盘利率微降至0.176%，带动主流券殖利率同步呈 现小幅趋跌态势，惟交投转趋淡静，短线料暂难跳脱区间偏多盘整格局。 他们表示，尽管美国指标10年公债殖利率上交易日反弹收高，但央行周一连续第三日引 导银行间隔夜拆款利率微降0.1基点至0.176%，跳开上周0.177-0.180%既有开盘区间，较利 于台债偏多整理，令主流券殖利率联袂小幅收跌。 〞央行持续往下调隔拆利率，对行情会有影响，但10年券殖利率往下空间有限，反倒是 20年的比较有机会。〞一大型民营银行员说。 另位外银交易员指出，面对近期外资汇入带动台币屡探新高，央行并未进场干预反而藉 由引导银行间隔夜拆款利率微降，企图营造央行持续降息的氛围，减缓外资汇入量能，但对 台债影响料续钝化，并不会大幅提振市场进一步追价意愿，主流券料在既有区间整理。 至于台股周一收高0.65%飞越九千点大关，一位大型官股银行交易主管也称，目前资金 行情推升股债难得同步走多，短线台股多头气势如虹，并不会拖累台债主流券殖利率弹升， 很多买盘静候主流券殖利率弹升时机进场。 台湾银行间隔夜拆款利率 周一开在0.176%；上交易日开在0.177%、加权平均利率 则收在0.178%。 美国公债收益率周五攀升，因经济数据改善，令对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今 年稍后可能再度升息的预期升温。指标10年期公债 周五价格收跌19/32，收益率 从周四的1.53%上扬至1.59%。 交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间料在0.66-0.68%；五年期公债105/8殖利 率主要区间在0.49-0.51%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -0.30 0.5000% 0.5000-0.5000% 1.0 10 105/4 -0.80 0.6780% 0.6769-0.6844% 41.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/7 没有成交 20 105/9 1.1910% 10 105/4 0.6780% 5 105/8 0.5000% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)