中国货币市场：缴税走款令资金面稍收敛，料仅为时点性影响

路透上海7月18日 - 中国银行间市场周一受缴税走款影响，资金面有所收敛，但回购利 率走势仍稳；由于本月是季度缴税且今日为截止日，集中走款规模较大，对流动性抽离也会 较为明显，但整体看，资金面受冲击仍属可控，时点性影响料很快减弱。 交易员指出，今日公开市场有逾千亿元央票到期，不过本周还有约2,000亿元MLF（中期 借贷便利）到期，两相对冲仍有近千亿资金回笼，预计央行仍会密切跟踪短期资金波动，并 随时为流动性提供必要支持。 “略有点紧，因为缴税最后一天，又是季度缴税规模比平常月份大不少，估计应该有6, 000亿，”华东一银行交易员称。 北京一基金公司交易员谈到，今日隔夜资金供需稍紧，信用质押的话不太好借，而长期 限的钱依旧供大于求；整体看资金现在还是宽松的，就是偶尔有些时点上紧一下。 上述银行交易员表示，短期资金收敛并未影响市场预期，回购利率也依旧低位运行，料 缴税的影响会很快消除，不过资金面应该暂时也回不到月初那种减点出的宽松局面，可能呈 现总体平衡偶有结构供需矛盾的状态。 她还谈到，央行应该也预计到了今天缴税对资金面的影响，但公开市场逆回购今天并没 有明显加量，说明其对此次时点性扰动并不担心。 央行公开市场今日进行500亿元人民币七天期逆回购操作，与300亿元的到期量相比，增 加投放200亿元。再加上顺延至今日到期的1,103亿元央票，据此计算，单日净投放金额达到 1,303亿元。 据路透统计，本周共有1,300亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期逆回购300 亿元。除公开市场工具外，本周还有总额2,010亿元两笔中期借贷便利(MLF)到期，其中今日 到期835亿元，周四(21日)1,175亿元。 中国央行上周三称，对13家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共2,590亿元人民币 ，利率与上期持平。7月13日至25日将陆续有五笔合计5,290亿元MLF到期，其中上周到期量 为2,270亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9826 1.9847 -0.21 七天 2.2675 2.2957 -2.82 14天 2.5673 2.5628 +0.45 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.4400 2.3550 +8.50 七天 2.3950 2.2000 +19.50 14天 2.4050 2.3750 +3.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.3500 2.4200 -7.00 14天 2.6000 2.6000 +0.00 Shibor 其中:隔夜 1.9960 1.9960 +0.00 七天 2.3070 2.3080 -0.10 三个月 2.8700 2.8770 -0.70 (完) (发稿 边竞；审校 林高丽)