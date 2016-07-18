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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 11:42 BJT

中国货币市场：缴税走款令资金面稍收敛，料仅为时点性影响

路透上海7月18日 - 中国银行间市场周一受缴税走款影响，资金面有所收敛，但回购利
率走势仍稳；由于本月是季度缴税且今日为截止日，集中走款规模较大，对流动性抽离也会
较为明显，但整体看，资金面受冲击仍属可控，时点性影响料很快减弱。
    
    交易员指出，今日公开市场有逾千亿元央票到期，不过本周还有约2,000亿元MLF（中期
借贷便利）到期，两相对冲仍有近千亿资金回笼，预计央行仍会密切跟踪短期资金波动，并
随时为流动性提供必要支持。
    
    “略有点紧，因为缴税最后一天，又是季度缴税规模比平常月份大不少，估计应该有6,
000亿，”华东一银行交易员称。
    
    北京一基金公司交易员谈到，今日隔夜资金供需稍紧，信用质押的话不太好借，而长期
限的钱依旧供大于求；整体看资金现在还是宽松的，就是偶尔有些时点上紧一下。
    
    上述银行交易员表示，短期资金收敛并未影响市场预期，回购利率也依旧低位运行，料
缴税的影响会很快消除，不过资金面应该暂时也回不到月初那种减点出的宽松局面，可能呈
现总体平衡偶有结构供需矛盾的状态。
    
    她还谈到，央行应该也预计到了今天缴税对资金面的影响，但公开市场逆回购今天并没
有明显加量，说明其对此次时点性扰动并不担心。
      
    央行公开市场今日进行500亿元人民币七天期逆回购操作，与300亿元的到期量相比，增
加投放200亿元。再加上顺延至今日到期的1,103亿元央票，据此计算，单日净投放金额达到
1,303亿元。 
    
    据路透统计，本周共有1,300亿元逆回购到期，期限均为七天，其中今日到期逆回购300
亿元。除公开市场工具外，本周还有总额2,010亿元两笔中期借贷便利(MLF)到期，其中今日
到期835亿元，周四(21日)1,175亿元。
        
    中国央行上周三称，对13家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共2,590亿元人民币
，利率与上期持平。7月13日至25日将陆续有五笔合计5,290亿元MLF到期，其中上周到期量
为2,270亿元。 

    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:34                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9826     1.9847      -0.21
      七天                     2.2675     2.2957      -2.82
                                                  
      14天                     2.5673     2.5628      +0.45
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.4400     2.3550      +8.50
                                                  
      七天                     2.3950     2.2000     +19.50
                                                  
      14天                     2.4050     2.3750      +3.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0000     2.0000      +0.00
                                                  
      七天                     2.3500     2.4200      -7.00
                                                  
      14天                     2.6000     2.6000      +0.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   1.9960     1.9960      +0.00
                                                  
       七天                    2.3070     2.3080      -0.10
                                                  
       三个月                  2.8700     2.8770      -0.70
                                                  
 (完)

 (发稿 边竞；审校 林高丽)

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