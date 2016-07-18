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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 13:22 BJT

《路透基点特写》台湾央行接连降息，施压银行联贷生态转变--TRLPC

“对于银行而言，当其回报已经非常低的时候，保底利率机制就是一
种保护，因此没有哪家银行会第一个打破这个不成文的规定，”台湾一名
资深贷款经理说。
    
    对于美元联贷案，台湾银行业者还受到风险分担机制的保护，其中，
台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor(伦敦银行间拆放款利率)间利差
若超过30-40个基点，则超出的部分将由借款人支付。TAIFX现已攀升至两
年高点。三个月及六个月TAIFX目前已分别触及90和100个基点。
    
    “台湾的银行放出的美元贷款比在台外国同业放出的贷款更贵，”另
一名台北的资深贷款银行家说道。“尽管美元贷款定价低，但我们至少能
确保收到一定程度的回报。”
    
    
    **再融资**

    银行业者称，利率下降或转化为更多的交易，尤其是以再融资的形式
进行的交易。事实上，这种现象早已开始。汤森路透LPC数据显示，2016
年上半年的再融资活动在全部贷款活动中占到56.2%，总额为84.8亿美元
。比如，台湾上市的中华映管就将已贷的两笔228亿台币(6.93亿美元)贷
款展期四年至2019年5月。下半年将有一些大规模再融资交易。群创光电
正在进行280亿台五年期再融资，台湾上市的大同也试水市场，再融资最
高280亿台币。
    
    “过去，大额贷款主要出现在资本支出和并购上。但现在经济增长疲
弱，当地传统行业表现落后，这就是低利率引发再融资交易占比上升的原
因，”又一位台北资深贷款经理说道。(完)
    
  
 (编译 王丽鑫/孙国玉/王琛；审校 蔡美珍/艾茂林)

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