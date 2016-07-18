《路透基点特写》台湾央行接连降息，施压银行联贷生态转变--TRLPC

“对于银行而言，当其回报已经非常低的时候，保底利率机制就是一 种保护，因此没有哪家银行会第一个打破这个不成文的规定，”台湾一名 资深贷款经理说。 对于美元联贷案，台湾银行业者还受到风险分担机制的保护，其中， 台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor(伦敦银行间拆放款利率)间利差 若超过30-40个基点，则超出的部分将由借款人支付。TAIFX现已攀升至两 年高点。三个月及六个月TAIFX目前已分别触及90和100个基点。 “台湾的银行放出的美元贷款比在台外国同业放出的贷款更贵，”另 一名台北的资深贷款银行家说道。“尽管美元贷款定价低，但我们至少能 确保收到一定程度的回报。” **再融资** 银行业者称，利率下降或转化为更多的交易，尤其是以再融资的形式 进行的交易。事实上，这种现象早已开始。汤森路透LPC数据显示，2016 年上半年的再融资活动在全部贷款活动中占到56.2%，总额为84.8亿美元 。比如，台湾上市的中华映管就将已贷的两笔228亿台币(6.93亿美元)贷 款展期四年至2019年5月。下半年将有一些大规模再融资交易。群创光电 正在进行280亿台五年期再融资，台湾上市的大同也试水市场，再融资最 高280亿台币。 “过去，大额贷款主要出现在资本支出和并购上。但现在经济增长疲 弱，当地传统行业表现落后，这就是低利率引发再融资交易占比上升的原 因，”又一位台北资深贷款经理说道。(完) (编译 王丽鑫/孙国玉/王琛；审校 蔡美珍/艾茂林)