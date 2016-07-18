全球金属：金银价格火热回升，给金属产业链融资交易浇冷水

路透温哥华/多伦多7月15日 - 金银价格飙升，导致金属产业链融资公司的交易受到限制。近年来这类公司为资金短缺的金属行业提供了亟需的信贷。

现货金 自1月上涨25%，贵金属生产商再度能够在股市筹资，因此以部分未来矿产品折价换取资金的需要也随之减弱。

“产业链融资公司几乎是这个行业的救星，”经纪公司Maison Placements Canada的总裁John Ing说道，但金属价格回升已使他们被“甩到了队尾。”

汤森路透数据显示，全球的黄金公司已在股市筹到近32亿美元，按年增加16.5%。

同时，加拿大丰业银行估算，2016年前五个月顶级产业链融资交易的总规模较上年同期下降近40%至，为6.4亿美元左右。

金属的价格上涨意味着，矿商筹集新资金以充实资产负债表的需要降低。去年，包括Barrick Gold Corp 和嘉能可 在内的全球顶级矿商都在进行产业链融资交易。

相比于产业链融资，矿商更喜欢到股市里去融资，以免放弃一部分未来生产的矿产品。随着金属价格上涨，这些矿产品越来越值钱。

当然据业内人士称，一些大规模融资交易今年或许还会进行下去，尤其是铜 这类价格依然低迷的基本金属的生产商。

有人猜测，嘉能可正在考虑为哈萨克斯坦Vasilkovskoye金矿和智利Collahuasi铜矿进行产业链融资。嘉能可拒绝置评。

但这类交易将远远达不到去年43亿美元那样的规模。(完)