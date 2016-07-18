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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 11:46 BJT

中国新债：进出口行周四将发行至多100亿元两期债，期限一年和10年

路透上海7月18日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(21日)在银行间债市招标发行
至多100亿元人民币两期固息债，一年和10年各半。

    上述两期债中，一年品种为该行今年第八期新发债，10年期为该行今年第三期CN16030
3=CFXS的增发债，票面利率3.33%。
        
    具体发行条款如下：
 
                        第八期新发债和第三期增发债
   -----------------------------------------------
    招标规模上限        1/10年：50亿元
    期限/计息方式       1/10年固息
    招标时间            7月21日上午10:00-11:30
    招标方式            单一利率/价格中标(荷兰式)
    缴款日              7月25日
    起息日              1年：7/25；10年：2/22
    发行期              7/21-7/25
    上市日              7月27日
    手续费              1年：0.05%；10年：0.15%
   -----------------------------------------------(完)
            
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 (发稿 边竞；审校 林高丽)

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