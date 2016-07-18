中国新债：进出口行周四将发行至多100亿元两期债，期限一年和10年

路透上海7月18日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(21日)在银行间债市招标发行 至多100亿元人民币两期固息债，一年和10年各半。 上述两期债中，一年品种为该行今年第八期新发债，10年期为该行今年第三期CN16030 3=CFXS的增发债，票面利率3.33%。 具体发行条款如下： 第八期新发债和第三期增发债 ----------------------------------------------- 招标规模上限 1/10年：50亿元 期限/计息方式 1/10年固息 招标时间 7月21日上午10:00-11:30 招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式) 缴款日 7月25日 起息日 1年：7/25；10年：2/22 发行期 7/21-7/25 上市日 7月27日 手续费 1年：0.05%；10年：0.15% -----------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 林高丽)