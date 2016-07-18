《路透晚报》--7月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：就业形势总体稳定，但也存在很大压力和隐忧--总理

最新一期《求是》杂志刊登中国总理李克强5月在就业工作座谈会上的讲话称，目前中国就业形势总体稳定，但也存在很大压力和隐忧，当前和今后一个时期，中国就业形势依然严峻。

--中国房地产：6月70城房价续涨但环比升势续放缓，高位筑顶迹象初显

最新数据显示中国房地产市场仍在高位运行，6月房价同环比均续涨，不过在部分城市相继推出限制措施以及需求前期大量预支的影响下，房价环比涨幅连续两月收窄，高位筑顶迹象初露。

--中国经济：货币政策陷入流动性陷阱，建议财政赤字率提高到4-5%--央行官员

中国央行调统司司长盛松成认为，现在货币政策有一点陷入流动性陷阱的现象，货币政策有效而有限，需要积极的财政政策相配合，建议适当增加政府债务发行，提高财政赤字率到4-5%，保持经济的平稳较快增长。

--亚洲经济：ADB将亚洲发展中国家今年经济增长预估略微调降至5.6%

亚洲开发银行(ADB)调降对今年亚洲发展中国家的经济成长预估，指因美国经济减速以及英国退欧造成短期市场震荡。ADB预计亚洲发展中国家今年经济增长5.6%，略低于3月时预估的成长5.7%。ADB对这些国家2017年经济成长预估维持在5.7%不变。

--中国央企：中粮将改组为国有资本投资公司，分类分层推进混改

中国粮油业务两大央企--中粮集团与中纺集团周一正式战略重组，同时中粮集团国有资本投资公司改革试点亦开始系统启动，旗下不同业务将分类分层推进混合所有制与股权多元化。

--中国环境：上半年74个城市中保定空气质量最差，海口最好--环保部

中国环境保护部周日发布的2016年上半年全国空气和地表水环境质量状况显示，今年上半年74个城市中空气质量最差的十个城市中河北占据五席，其中保定最差，空气质量相对较好的10个城市中海口第一。

--路透调查：台湾6月外销订单金额料较上年衰退4.75%，为第15个月衰退

路透调查12家金融机构结果显示，台湾6月外销订单金额料较上年同期衰退4.75%，为连续第15个月衰退；5月为年减5.80%。

【金融】

--《路透基点特写》腾讯寻求35亿美元贷款，收购芬兰手游公司Supercell

中国互联网巨头腾讯控股在考虑寻求35亿美元贷款用于收购，这将再次考验银行业对于科技产业的风险偏好。最近几个月，已经有多笔数十亿美元的融资案。腾讯这次寻求联贷是为了收购芬兰手机游戏公司Supercell Oy。该公司只有190名员工，但开发的四款游戏每款都有上亿玩家。

--《路透基点特写》台湾央行接连降息，施压银行联贷生态转变--TRLPC

台湾央行连续第四季降息，在金融机构过多，机会愈来愈少之际，促使台湾银行业者放眼海外，寻找更佳回报。银行业人士称，过去台资银行在海外联贷案的平均承贷规模通常不到3,000万美元，现在更大的承贷金额已经愈来愈常出现。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行500亿元七天期逆回购，单日净投放1,303亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行500亿元人民币七天期逆回购操作，与300亿元的到期量相比，增加投放200亿元。再加上顺延至今日到期的1,103亿元央票，据此计算，单日净投放金额达到1,303亿元。

--中国货币市场：缴税走款令资金面稍收敛，料仅为时点性影响

中国银行间市场受缴税走款影响，资金面有所收敛，但回购利率走势仍稳；由于本月是季度缴税且今日为截止日，集中走款规模较大，对流动性抽离也会较为明显，但整体看，资金面受冲击仍属可控，时点性影响料很快减弱。

--中国债市动态：利率债窄幅整理，资管新规对信用债影响暂不明显

中国银行间债市流动性稍有收敛，不过因属时点性缴税因素，主要利率债早盘变动不大；信用债方面，证监会对私募资管业务的降杠杆新规，对信用债影响暂时还不明显，可再继续观察。

--中国债市：财政部周四将进行500亿元国库现金定存招标，期限三个月

中国财政部周一公告，将于周四(21日)进行今年第四期国库现金管理商业银行定期存款招标，期限三个月，计划存款量500亿元人民币。

--新债招标：农发行七年增发债收益率3.2373%，10年3.2516%--业内人士

业内人士周一透露，中国农业发展银行下午招标的七年和10年期固息增发债，中标收 益率为3.2373%和3.2516%；一、三、五年固息增发债，中标收益率为2.2761%、2.7719%和2.9938%。

--《中国新债预测》国开行五年和七年增发债预测均值分别为2.94%和3.20%

中国国家开发银行周二将招标发行五年和七年两期固息债。路透调查显示，二级市场仍未脱震荡格局，且近期波幅进一步收窄，一级市场虽配置需求犹在，但中标定位亦基本接近现券水平，明日两期债预测均值分别为2.94%和3.20%，与二级相去不远。

--《交易视点》证监会资管新规延续去杠杆，低资质信用债仍承压--兴业证券

中国证监会日前发布新规，对通过资产管理计划形式开展的私募资产管理业务进一步加强监管力度。兴业证券固收研究团队对此点评指出，新规主要在于对新增分级产品资产端和负债端的杠杆率限制，进行新老划断，监管再出招延续金融去杠杆。在多重限制下，券商资管在配置方面的风险偏好会下降，低评级债券的信用利差均面临着进一步走阔的压力。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘跌近200点考验6.7元支撑，整数关口前且看央行态度

人民币兑美元即期早盘较上日收盘价下跌近200点，中间价亦跌逾150点刷新逾五年半新低。交易员称，近期事件频发，美元指数周五大涨，今日中间价仍按定价机制执行，使得即期市场面临贬值压力上升，当然是否跌破6.7元关口仍需看央行态度。

--人民币汇率：6月实际与名义有效汇率均降至20个月新低，且降幅扩大--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，6月人民币实际有效汇率指数较上月降1.64%至123.14，创20个月新低，降幅较上月的0.86%有所扩大。6月人民币名义有效汇率指数降1.31%至119.49，亦创20个月新低，上月为降0.19%。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周五两跌一升，CFETS指数终结七连跌

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(15日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.14%至94.38，结束此前连续七周下跌。但该指数较2014年底仍下跌5.62%。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数周一全数反弹，CFETS指数略升至94.47

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日略升0.10%至94.47；SDR篮子指数微升至95.45，BIS篮子指数微升至95.45。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，3,100点整数关口技术压力加大

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，近几日大盘受制于3,100点整数关口的压力，在3,050点附近持续盘整。今日股指快速调整到10日均线后获得支撑，银行板块走强对指数拉动作用较大、同时受业绩催化和国企改革预期提振，农业板块和国企改革走势偏强。

--中国稀土：新交易系统摒弃保证金交易，期货方案已上报--报载

上海证券报报导，包头稀土产品交易所将上线新交易系统，摒弃保证金交易，采用纯现货交易，立足现货交收，未来还拟合作开发稀土指数基金。另外，上海期交所的稀土期货方案已上报国务院。

--香港个股：郑州银行拟申请A股IPO，集资提高资本充足水平

总部位于河南省的中国城市商业银行--郑州银行称，拟申请进行A股首次公开发行（IPO），发行数量不超过6亿股，占公司已发行总股本的11.27%，集资用于充实该行核心一级资本，提高资本充足水平。

--香港个股：大悦城以不低于92.89亿元人民币，挂牌出售部分综合物业项目

中粮集团旗下内地房地产商--大悦城地产称，拟就出售其间接控制的数个综合用途物业项目权益，在北京产权交易所开始公开挂牌程序，挂牌总价不低于92.89亿元人民币。

--企业并购：中国财团收购欧普拉软件协议破裂，仅买下部分消费者业务

挪威线上浏览器与广告公司欧普拉软件(Opera Software)表示，中国网络企业组成的一个财团未能完成对该公司12.4亿美元的收购。不过欧普拉称，做为替代方案，该财团已同意以6亿美元并购欧普拉软件的部分消费者业务，包括其浏览器与应用程式(程序)业务。此一财团包含网络安全企业奇虎360以及线上与移动游戏配销商北京昆仑万维。

--《热点透视》美的斥巨资控股德国库卡，但预料难有神奇投资回报

中国美的集团斥巨资收购德国机器人企业库卡集团KU2G.DE，但这笔交易的回报看来将远远谈不上超级强劲。美的集团在库卡的持股比例已提高到略高于76%，根据热点透视的计算，总投资金额达到33亿欧元(36.5亿美元)。即使库卡的成长计划达标，美的集团的投资回报也很有限。

--香港个股：南戈壁与中投公司订立还款安排，12月偿还2,070万美元

于加拿大和香港上市的蒙古煤矿企业--南戈壁资源有限公司称，就应付中国中投公司现金利息和其他费用订立还款安排，其中今年12月19日偿还2,070万美元。

--中国个股：上交所问询天海投资拟收购美国IMI资金来源及整合风险

中国天津天海投资发展股份有限公司公告称，针对其此前60亿美元并购美国IT供应链综合服务商Ingram Micro Inc（IMI）计划，上海证券交易所发出问询函，就其交易的资金安排、资产整合风险及标的公司资产业务合规性等问题，要求公司逐一补充说明。

--《专栏》中国新三板分层改善流动性了吗？