《中国企业债发行日程表》--7月18日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *金湖县国有 10 6 7/25簿记建档 -- AA 7/26-7/28 南京证券 资产经营投资 (第3-6年末偿还25%本金/江苏省信用再担保提供担保) ========================================================================================= *如东县金鑫 7.5 7 7/25簿记建档 -- AA 7/26-7/28 中信建投证券 交通工程 (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保提供担保) 建设投资 7.5 7 (第3-7年末偿还20%本金/江苏省信用再担保提供担保) ========================================================================================= 金堂县现代 8 7 7/13簿记建档 5.49% AA- 7/14-7/19 天风证券 农业投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 洪泽县城市 10 7 7/15簿记建档 *4.37% AA 7/18-7/20 银河证券 资产经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 如东县新天地 10 7 7/15簿记建档 *4.37% AA 7/18-7/21 申万宏源证券 投资发展公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 安吉县城西北 8.6 7 7/15簿记建档 *5.90% AA- 7/18-7/21 财通证券 开发公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/安吉县资产经营有限公司担保) ========================================================================================= 汉川市汉融 12 7 7/15簿记建档 *4.25% AA 7/18-7/22 长江证券 投资建设开发公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 安顺市国有 11 7 7/15簿记建档 *4.48% AA 7/18-7/22 国信证券 资产管理公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司担保) 中泰证券 ========================================================================================= 嘉兴市湘家荡 6 7 7/19簿记建档 *上限5.50% AA 7/20-7/22 民族证券 发展投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 郑州航空港兴港 19.5 10 7/19簿记建档 *上限5.00% AA+ 7/20-7/22 中原证券 投资集团 (第3-6年、7-10年末分别偿还15%、10%本金) 国开证券 ========================================================================================= 芜湖市镜湖 12 7 7/19簿记建档 *上限6.50% AA 7/20-7/22 安信证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 宜昌高新 8 7 7/20簿记建档 -- AA+ 7/21-7/22 东方花旗证券 投资开发 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 广东广晟资产 14 15 7/20簿记建档 -- AAA 7/21-7/25 广发证券 经营 (第5、第10年末附投资者回售选择权) 平安证券 ========================================================================================= 江苏筑富 16 7 7/19簿记建档 *上限5.30% AA 7/20-7/25 华林证券 实业投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/以土地使用权及部分房屋建筑物提供担保) 国海证券 ========================================================================================= 柳州东通投资 20 7 7/21簿记建档 -- AA 7/22-7/26 国海证券 发展 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 广州城市建设投资 15 可续期 7/21簿记建档 -- AAA 7/22-7/26 广发证券 集团停车场专项债 10 10 (品种一每5年为一个重定价周期/品种二第5年末附投资者回售选择权) ========================================================================================= 湖南城陵矶临港 12 7 7/20簿记建档 -- AA 7/21-7/27 国开证券 新区开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 湘潭九华 10 10 7/22簿记建档 -- AA 7/25-7/27 西南证券 经济建设投资 (第3-10年末分别偿还10%-15%本金) ========================================================================================= 马鞍山南部承接 14.9 7 7/22簿记建档 -- AA 7/25-7/27 国泰君安证券 产业转移新区经济技术发展公司 (第3-7年末偿还20%本金) 国海证券 ========================================================================================= 广州地铁集团 20 可续期 7/22簿记建档 -- AAA 7/25-7/27 海通证券 (每3年为一个重定价周期 ) 广州证券 ========================================================================================= 荆门市东宝区 7 7 7/21簿记建档 -- AA- 7/22-7/28 长江证券 城乡建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *铜陵大江投资控股 7 4 7/25簿记建档 -- AA 7/26-7/28 西南证券 小微企业增信集合债券 (附第3年末投资者回售选择权) ========================================================================================= 一带一路南通新型 26 7 7/14簿记建档 4.70% AA+ 7/15-7/19 长城证券 城镇化建设集合债券 (第3-7年末还20%本金/江苏省信用再担保有限公司担保) ========================================================================================= 淮北建投控股集团 15 4 7/19簿记建档 *上限6.00% AA 7/20-7/22 国元证券 小微企业增信集合债券 (附第3年末投资者回售选择权) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次