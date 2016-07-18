台湾股市：连七日收涨攻克9,000点创一年新高，受亚股走扬带动

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透台北7月18日 - 台湾股市周一连七日收涨，攻克9,000点大关创一年新高。分析师称，亚洲股市续扬，且目前无不利股市的利空消息，以及外资在期货市场净多单已逾七万口，短线不致立刻由多转空，指数还有高点可期；观察重点则在周四台积电现金股利入帐后的资金动能。
台湾加权股价指数 收涨0.65%，至9,008.21点，此前收盘高点为2015年7月17日的9,045.98点；今日成交初值 为926.70亿台币，上交易日修正后为1,026.57亿。
〞资金行情最难预测的是，不知道后面还有多少钱会进来。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。
他表示，本周三台指期将结算，外资料将偏多操作，指数将持续往上垫高，〞目前指数往上没有压力，不用猜高点会到哪。〞
日盛投顾分析师钟国忠亦称，今天台股收盘攻克9,000点大关，由于周三期货要结算，指数将维持在高档整理。
分析师并预估，明日指数区间在8,950-9,100点间；选股方面策略，应以现金殖利率高、本波尚未涨到的个股为标的。
美元兑日圆周一在亚洲市场上涨，在土耳其政变被平息后投资者解除避险交易，科技领域大手笔收购的消息以及央行的政策刺激承诺给股市提供支撑。
本地时间13:56，亚洲主要股市普遍走升，日经 上涨0.68%；MSCI亚太明晟指数 涨0.25%。（完）
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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