台湾股市：连七日收涨攻克9,000点创一年新高，受亚股走扬带动

路透台北7月18日 - 台湾股市周一连七日收涨，攻克9,000点大关创一年新高。分析师称，亚洲股市续扬，且目前无不利股市的利空消息，以及外资在期货市场净多单已逾七万口，短线不致立刻由多转空，指数还有高点可期；观察重点则在周四台积电现金股利入帐后的资金动能。

台湾加权股价指数 收涨0.65%，至9,008.21点，此前收盘高点为2015年7月17日的9,045.98点；今日成交初值 为926.70亿台币，上交易日修正后为1,026.57亿。

〞资金行情最难预测的是，不知道后面还有多少钱会进来。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。

他表示，本周三台指期将结算，外资料将偏多操作，指数将持续往上垫高，〞目前指数往上没有压力，不用猜高点会到哪。〞

日盛投顾分析师钟国忠亦称，今天台股收盘攻克9,000点大关，由于周三期货要结算，指数将维持在高档整理。

分析师并预估，明日指数区间在8,950-9,100点间；选股方面策略，应以现金殖利率高、本波尚未涨到的个股为标的。

美元兑日圆周一在亚洲市场上涨，在土耳其政变被平息后投资者解除避险交易，科技领域大手笔收购的消息以及央行的政策刺激承诺给股市提供支撑。