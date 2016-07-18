香港个股：南戈壁与中投公司订立还款安排，12月偿还2,070万美元

路透香港7月18日 - 于加拿大和香港上市的蒙古煤矿企业--南戈壁资源有限公司 周一称，就应付中国中投公司 现金利息和其他费用订立还款安排，其中今年12月19日偿还2,070万美元。

南戈壁此前与中投签立延期协议，协议覆盖至现时1,880万美元应支付之延期现金利息和其他费用，以及于2016年11月19日到期之下期周年发行日之800万美元现金利息。

该公司于香港联交所的声明称，根据延期协议，南戈壁同意于今年7月至11月期间每月偿还130-140万美元，并于12月19日偿还2,070万美元。作为延期付款之对价，南戈壁将向中投公司支付年利率6.4%之延期费。

2009年南戈壁向中投发行5亿美元有担保可换股债券，年利率8%，最长期限30年，翌年中投将2.5亿美元可换股债券转换为普通股。据南戈壁年报显示，于2015年末中投持有南戈壁19.36%股份，信达资产 与力拓 亦是股东，分别持股27.99%及19.15%。

香港时间13:10，南戈壁跌2.16%，报1.36港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)