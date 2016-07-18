新加坡个股：金管局称正与新加坡交易所密切讨论强化治理问题

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透新加坡7月18日 - 新加坡金管局周一表示，正在与新加坡交易所(SGX) 讨论公司治理事宜。此前该交易所宣布，将把监管职能从其市场运作的监督区分开来。
金管局发布声明称，SGX将其监管职能转移至旗下另设附属公司的做法，将有助于强化SGX监管职能的治理。
“该附属公司的独立性将是其成功的重要因素。因此金管局将要求该附属公司的董事长和大多数董事需独立于SGX以及受其监管的附属公司之外，并要求所有董事不得属于任何在SGX挂牌的企业。”新加坡金管局称。(完)
(编译 汪红英；审校 李婷仪)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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