新加坡个股：金管局称正与新加坡交易所密切讨论强化治理问题

路透新加坡7月18日 - 新加坡金管局周一表示，正在与新加坡交易所(SGX) 讨论公司治理事宜。此前该交易所宣布，将把监管职能从其市场运作的监督区分开来。

金管局发布声明称，SGX将其监管职能转移至旗下另设附属公司的做法，将有助于强化SGX监管职能的治理。

“该附属公司的独立性将是其成功的重要因素。因此金管局将要求该附属公司的董事长和大多数董事需独立于SGX以及受其监管的附属公司之外，并要求所有董事不得属于任何在SGX挂牌的企业。”新加坡金管局称。(完)