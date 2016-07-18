新兴汇市：人民币疲软拖累亚币；土耳其里拉收复部分失土

马币(林吉特)下跌，成交量偏低，美元普遍走强令交易商减码马币的部分多头押注。 韩元也走软，市场担心韩国外汇当局可能不容许韩元/美元升逾技术图形上位于1,128-1 ,133的阻力区。 韩元稍后扳回稍早部分跌幅，因外资持续买进韩股。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 105.43 104.92 -0.48 +14.10 120.30 坡元 1.3481 1.3470 -0.08 +5.15 1.4175 台币 31.979 31.990 +0.03 +3.40 33.066 韩元 1135.68 1133.90 -0.16 +3.46 1174.95 泰铢 34.95 34.93 -0.06 +3.06 36.02 菲律宾披索 46.81 46.80 -0.02 +0.19 46.90 印尼卢比 13102.00 13090.00 -0.09 +5.21 13785.00 印度卢比 67.09 67.06 -0.04 -1.40 66.15 马币 3.9775 3.9475 -0.75 +7.86 4.2900 人民币 6.6981 6.6883 -0.15 -3.08 6.4921 * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。 * 日本和泰国金融市场因假期休市。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪/龚芳/张若琪 审校 张明钧/李婷仪/刘秀红)