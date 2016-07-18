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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 13:58 BJT

新兴汇市：人民币疲软拖累亚币；土耳其里拉收复部分失土

马币(林吉特)下跌，成交量偏低，美元普遍走强令交易商减码马币的部分多头押注。
    
    韩元也走软，市场担心韩国外汇当局可能不容许韩元/美元升逾技术图形上位于1,128-1
,133的阻力区。
    
    韩元稍后扳回稍早部分跌幅，因外资持续买进韩股。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            105.43    104.92   -0.48  +14.10    120.30
    坡元            1.3481    1.3470   -0.08   +5.15    1.4175
    台币          31.979    31.990   +0.03   +3.40    33.066
    韩元           1135.68   1133.90   -0.16   +3.46   1174.95
    泰铢             34.95     34.93   -0.06   +3.06     36.02
    菲律宾披索       46.81     46.80   -0.02   +0.19     46.90
    印尼卢比      13102.00  13090.00   -0.09   +5.21  13785.00
    印度卢比       67.09     67.06   -0.04   -1.40     66.15
    马币            3.9775    3.9475   -0.75   +7.86    4.2900
    人民币          6.6981    6.6883   -0.15   -3.08    6.4921
  * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。
  * 日本和泰国金融市场因假期休市。(完)
   
        
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 (编译 李婷仪/龚芳/张若琪 审校 张明钧/李婷仪/刘秀红)

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