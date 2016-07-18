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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 14:07 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：土耳其政变失败，风险偏好回升

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    * 美元/日圆小涨0.51%，欧元/美元略微上涨0.32%，澳元/美元涨0.2
5%，新西兰元/美元跌0.3%。
    * 英镑/美元走高0.3%，美元/土耳其里拉大跌2.3%，美元/人民币涨0
.14%，美元/马币上扬0.82%
    * E-迷你标普指数涨0.23%，恒生指数涨0.26%，MSCI明晟亚太地区(
除日本)指数涨0.22%，西德克萨斯中质油(WTI)微涨0.04%，现货金跌0.65
%
    * 土耳其军事政变已被平息，至少265人丧生数千人被捕 
    * 软银将以320亿美元收购英国芯片设计商ARM 
    * 日本适逢假日。(完)

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