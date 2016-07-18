《汇市简讯》欧洲盘初：土耳其政变失败，风险偏好回升

0554GMT * 美元/日圆小涨0.51%，欧元/美元略微上涨0.32%，澳元/美元涨0.2 5%，新西兰元/美元跌0.3%。 * 英镑/美元走高0.3%，美元/土耳其里拉大跌2.3%，美元/人民币涨0 .14%，美元/马币上扬0.82% * E-迷你标普指数涨0.23%，恒生指数涨0.26%，MSCI明晟亚太地区( 除日本)指数涨0.22%，西德克萨斯中质油(WTI)微涨0.04%，现货金跌0.65 % * 土耳其军事政变已被平息，至少265人丧生数千人被捕 * 软银将以320亿美元收购英国芯片设计商ARM * 日本适逢假日。(完)