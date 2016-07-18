全球金市：金价下挫，土耳其政变失败后避险意愿消退

现货金 一度下跌1%，每盎司低见1,323.70美元；0629GMT报1,329.27美元，跌幅0.6%。上周金价下跌逾2%，为七周以来首次出现周线下滑。

“人们形成某种预期，认为全球许多央行的货币政策必须包括更多的刺激方案，带动风险资产上涨。”

路透技术分析师王涛周一指出，据两套费波纳奇回档技术分析显示，现货金料跌至每盎司1,313美元。

其他贵金属方面，现货银 跌1%至每盎司19.99美元。现货铂金(白金) 持平报1,085.60美元；现货钯金 跌0.9%至640.55美元，上日曾触及八个月高位。(完)