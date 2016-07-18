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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 15:05 BJT

全球金市：金价下挫，土耳其政变失败后避险意愿消退

现货金 一度下跌1%，每盎司低见1,323.70美元；0629GMT报1,329.27美元，跌幅0.6%。上周金价下跌逾2%，为七周以来首次出现周线下滑。

美国期金 上涨0.2%，报1,329.50美元。

“由于避险情绪益发缓和，金价正感受到某种压力。”永丰金融集团研究部主管涂国彬称。

“人们形成某种预期，认为全球许多央行的货币政策必须包括更多的刺激方案，带动风险资产上涨。”

路透技术分析师王涛周一指出，据两套费波纳奇回档技术分析显示，现货金料跌至每盎司1,313美元。

其他贵金属方面，现货银 跌1%至每盎司19.99美元。现货铂金(白金) 持平报1,085.60美元；现货钯金 跌0.9%至640.55美元，上日曾触及八个月高位。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/张若琪 审校 孙茉莉/陈宗琦)

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