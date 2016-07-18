全球金市：金价下挫，土耳其政变失败后避险意愿消退

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
现货金 一度下跌1%，每盎司低见1,323.70美元；0629GMT报1,329.27美元，跌幅0.6%。上周金价下跌逾2%，为七周以来首次出现周线下滑。
美国期金 上涨0.2%，报1,329.50美元。
“由于避险情绪益发缓和，金价正感受到某种压力。”永丰金融集团研究部主管涂国彬称。
“人们形成某种预期，认为全球许多央行的货币政策必须包括更多的刺激方案，带动风险资产上涨。”
路透技术分析师王涛周一指出，据两套费波纳奇回档技术分析显示，现货金料跌至每盎司1,313美元。
其他贵金属方面，现货银 跌1%至每盎司19.99美元。现货铂金(白金) 持平报1,085.60美元；现货钯金 跌0.9%至640.55美元，上日曾触及八个月高位。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/张若琪 审校 孙茉莉/陈宗琦)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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