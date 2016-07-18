国际油市：油价基本持平，市场无视土耳其政变冲击

两大指标油价周一亚洲盘中都在平盘上下游走，投资人正在消化土耳其政变激发的买盘。

“市场关注焦点正在离开土耳其政变，”悉尼CMC Markets的首席市场分析师Ric Spooner说。“原油装运没有出现中断。(原油供应)短期风险而言，没有什么。”

伊斯坦布尔的博斯普鲁斯海峡周六重新开放，此前因为土耳其发生军事政变关闭了几个小时，这个海峡是一处关键的咽喉要道，处理的原油运输量占全球的约3%，主要运输来自黑海港口和里海地区的货物。

美元指数 周一亚洲盘中走势震荡，尾盘时上涨。

周五中国和美国公布的经济数据良好，给油价带来支撑。

美国6月零售销售增幅大于预期，因美国人增加了在汽车和其它多种商品上的支出，强化了第二季美国经济加速增长的观点。

但摩根士丹利提出石油消费的中长期展望隐忧，根据周一的一份报告，该投行称原油需求前景受到石化制品需求阴霾笼罩、而非柴油及汽油等燃料油出问题。

“基本面阻力正在增加，可能还是要到2017年中才能达成供需平衡，随着地缘政治不确定性加剧，无论从上涨或下跌而言尾部风险都甚高，”报告指出。

“非石油产品迅速增加，正提振整体产品需求，但这对于原油而言并无帮助。根据最新数据，就算我们对于全球原油需求成长预估市是疲弱的80万桶/日，这数字看来仍过高，”报告称。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻