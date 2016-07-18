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市场报道 | 2016年 7月 18日 星期一 15:24 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元受软银收购ARM消息提振

0709GMT

* 英镑从并购消息中获得支撑：软银将以243亿英镑收购ARM

* 英国财政大臣对这宗全现金交易表示欢迎

* 0600GMT交易证实后，英镑兑美元上涨报1.3249，亚洲时段高位为1.3270

* 周五低位1.3132，此前英镑受英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹温和言论打压

* 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛亦发表温和讲话 ；MPC委员威尔(Martin Weale)将于0815GMT发表讲话

* 周一至周三有行权价在1.32的期权到期，合计23亿英镑(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 刘秀红)

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