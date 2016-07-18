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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 15:42 BJT

《汇市简讯》美元/日圆后市仍料将在106.00/106.25区间下方来回波动

0722GMT

* 106.00上方仍有可观的日本出口商卖盘

* 据称106.25之上有相当规模的停止单；106.02为亚洲时段高位

* 日本软银以234亿英镑收购英国芯片(晶片)设计公司ARM的消息利空日圆

* 期权市场关注日本央行7月29日公布政策会议结果，月底料将出台刺激举措(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张明钧)

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