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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 16:09 BJT

《全球汇市》日圆回落，土耳其政府平息政变

欧元兑美元 上涨约0.25%至1.1054；欧元兑日圆 涨1.2%至117.01日圆
。
    
    新加坡三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，美元兑日圆在上周急
涨后，近期可能暂时喘息。
    
    “我认为美元不会跌破100日圆，但要站上107日圆会有困难，”Okagawa称。
 
    日圆兑美元上周大跌逾4%，为2009年底以来单周最大跌幅。
    
    新西兰元下跌，此前新西兰公布第二季消费者物价指数(CPI)升幅不及预期，市场反映
央行将于8月降息的可能性升高。
    
    新西兰元兑美元 创下两周低点0.7068美元，最新报0.7106，日内下跌0.2%。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1046  1.1034  +0.11  +1.71  1.0860
    美元/日圆            105.51  104.83  +0.65 -12.29  120.30
    欧元/日圆         116.56  115.60  +0.83 -10.66  130.47
    美元/瑞郎            0.9839  0.9822  +0.17  -1.79  1.0018
    英镑/美元            1.3246  1.3191  +0.42 -10.12  1.4738
    美元/加元            1.2936  1.2968  -0.25  -6.53  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7069  6.7095  -0.04  +2.11  6.5680
    澳元/美元            0.7595  0.7577  +0.24  +4.40  0.7275
    新西兰元/美元        0.7112  0.7109  +0.04  +4.21  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0870  1.0843  +0.25  -0.15  1.0886
    欧元/英镑         0.8337  0.8366  -0.35 +13.17  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4557  9.4782  -0.24  +3.11  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4492  8.4722  -0.27  -4.42  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 张明钧/陈宗琦/李春喜/刘秀红/于春红/孙茉莉/许娜)

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