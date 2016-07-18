《全球汇市》日圆回落，土耳其政府平息政变

欧元兑美元 上涨约0.25%至1.1054；欧元兑日圆 涨1.2%至117.01日圆 。 新加坡三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，美元兑日圆在上周急 涨后，近期可能暂时喘息。 “我认为美元不会跌破100日圆，但要站上107日圆会有困难，”Okagawa称。 日圆兑美元上周大跌逾4%，为2009年底以来单周最大跌幅。 新西兰元下跌，此前新西兰公布第二季消费者物价指数(CPI)升幅不及预期，市场反映 央行将于8月降息的可能性升高。 新西兰元兑美元 创下两周低点0.7068美元，最新报0.7106，日内下跌0.2%。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1046 1.1034 +0.11 +1.71 1.0860 美元/日圆 105.51 104.83 +0.65 -12.29 120.30 欧元/日圆 116.56 115.60 +0.83 -10.66 130.47 美元/瑞郎 0.9839 0.9822 +0.17 -1.79 1.0018 英镑/美元 1.3246 1.3191 +0.42 -10.12 1.4738 美元/加元 1.2936 1.2968 -0.25 -6.53 1.3839 美元/离岸人民币 6.7069 6.7095 -0.04 +2.11 6.5680 澳元/美元 0.7595 0.7577 +0.24 +4.40 0.7275 新西兰元/美元 0.7112 0.7109 +0.04 +4.21 0.6825 欧元/瑞郎 1.0870 1.0843 +0.25 -0.15 1.0886 欧元/英镑 0.8337 0.8366 -0.35 +13.17 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4557 9.4782 -0.24 +3.11 9.1705 美元/挪威克朗 8.4492 8.4722 -0.27 -4.42 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 张明钧/陈宗琦/李春喜/刘秀红/于春红/孙茉莉/许娜)