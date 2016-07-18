路透基点：台湾隆达电子签署30亿台币再融资贷款案--TRLPC

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司发光二极体(LED)制造商-隆达电子已签署30亿台币(9,400万美元)的五年期再融资案。
台湾银行、第一商业银行、台湾土地银行及台北富邦商业银行是该案的牵头行兼簿记行。台湾银行也担任额度代理行，第一商业银行是担保品控管行，台湾土地银行和台北富邦商业是银行文件准备行。
这笔贷款包括A部分10亿台币循环信用额度，以及B部分20亿台币定期贷款。两部分贷款利率较三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码75-135个基点，取决于净利润率，税前保底利率设在1.7%。最高前端费为12个基点。
资金用于为2019年1月到期的6,200万美元可转债进行再融资，以及作为营运资本。本案于7月7日签约。(完)
(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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