版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 16:12 BJT

路透基点：台湾隆达电子签署30亿台币再融资贷款案--TRLPC

路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司发光二极体(LED)制造商-隆达电子已签署30亿台币(9,400万美元)的五年期再融资案。

台湾银行、第一商业银行、台湾土地银行及台北富邦商业银行是该案的牵头行兼簿记行。台湾银行也担任额度代理行，第一商业银行是担保品控管行，台湾土地银行和台北富邦商业是银行文件准备行。

这笔贷款包括A部分10亿台币循环信用额度，以及B部分20亿台币定期贷款。两部分贷款利率较三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码75-135个基点，取决于净利润率，税前保底利率设在1.7%。最高前端费为12个基点。

资金用于为2019年1月到期的6,200万美元可转债进行再融资，以及作为营运资本。本案于7月7日签约。(完)

(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐