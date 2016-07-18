欧洲汇市：英镑上涨，受软银收购芯片设计商ARM交易提振

英镑兑美元 涨0.4%至1.3251美元；英镑兑欧元 涨至0.8340。交易商称，土耳其政变平息后全球市场风险偏好的升温也给英镑带来支撑。

“最重要的企业消息...是软银已同意收购ARM Holdings。相当于一下弥补了英国三个月的经常帐赤字，”法国兴业银行汇市策略主管Kit Juckes称。

尽管周一反弹，但交易商仍对英镑持谨慎态度，因近期经济调查显示，企业和消费者信心料将走软。

英镑远期利率期货走势此前一直预示，央行会在9月底前将0.5%的指标利率调降至零，目前则预计届时仅调降25个基点。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价