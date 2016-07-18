欧洲汇市：英镑上涨，受软银收购芯片设计商ARM交易提振

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
英镑兑美元 涨0.4%至1.3251美元；英镑兑欧元 涨至0.8340。交易商称，土耳其政变平息后全球市场风险偏好的升温也给英镑带来支撑。
“最重要的企业消息...是软银已同意收购ARM Holdings。相当于一下弥补了英国三个月的经常帐赤字，”法国兴业银行汇市策略主管Kit Juckes称。
尽管周一反弹，但交易商仍对英镑持谨慎态度，因近期经济调查显示，企业和消费者信心料将走软。
英镑远期利率期货走势此前一直预示，央行会在9月底前将0.5%的指标利率调降至零，目前则预计届时仅调降25个基点。(完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张明钧/于春红)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。