重温稿-《中国新债预测》国开行五年和七年增发债预测均值分别为2.94%和3.20%

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
* 招标品种：国开行五/七年固息债
* 期限及招标金额：各为70亿元
* 招标时间：7月19日9:30-10:30
* 受访人数：10位(银行、券商)
* 预测区间：2.91%-2.98%；3.18%-3.25%
* 预测均值：2.94%；3.20%
路透上海7月18日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行五年和七年两期固息债。路透调查显示，二级市场仍未脱震荡格局，且近期波幅进一步收窄，一级市场虽配置需求犹在，但中标定位亦基本接近现券水平，明日两期债预测均值分别为2.94%和3.20%，与二级相去不远。
“利率债的配置盘还是蛮强的，但现在二级没方向，估计算上手续费（中标收益率）跟现券差不多或略高一些吧，”上海一银行交易员称。
农发行下午招标的1-10年五期固息增发债，短期的一年品种结果仍远低于二级估值；其余品种中三、五年稍低，七和10年中标收益率略高。
中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，五年、七年期品种的最新收益率为3.0290%和3.2418%。
本次增发标的券160206二级市场最新报价 为2.9725%/2.9650%，160207券最新报价 为3.26%/3.21%。
上述两期债中，五年期为国开行今年第六期 增发债，票面利率2.96%；七年期为今年第七期 增发债，票面利率3.24%。
具体发行条款如下：
2016年第六、七期增发债
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发行上限 5/7年：70亿元
期限/计息方式 5/7年固息
招标时间 7月19日9:30-10:30
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 7/21
起息日 5年：2月18日；7年：2月25日
分销期 7/20-7/21
上市日 7/25
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 5/7年0.10%
--------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 乔艳红)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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