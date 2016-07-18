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市场报道 | 2016年 7月 18日 星期一 16:44 BJT

全球贵金属：7月15日SPDR黄金持仓与iShares白银持仓皆持平

路透7月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量与全球最大白
银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓，皆持平于周四。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期    持仓量(盎司)     日期    变动   增减
    SPDR      30,956,431.6   7月15日    30,956,431.6   7月14日   0.0   0.00%
    iShares  348,580,571.0   7月15日   348,580,571.0   7月14日   0.0   0.00%   (完)
          
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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