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市场报道 | 2016年 7月 18日 星期一 16:59 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在0.83225获支撑，央行官员威尔发表鹰派言论

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* 欧元兑英镑在0.83225筑底，此前英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔发表较鹰派言论提振英镑

* 这位即将离任的MPC委员认为，没有降息的急迫性

* 0.83225为周五从0.8265涨至0.8415的61.8%回档技术位

* 周五涨势归因于英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹发表较温和言论

* 下次MPC会议可能看到委员们发表更加全面和坦诚的观点(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 蔡美珍)

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