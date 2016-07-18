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市场报道 | 2016年 7月 18日 星期一 20:09 BJT

美国各类经济指标总览--2016/7/18

当前值                           前次值  
 失业率(%)                                   4.9  (6月)                       4.7  (5月)
 非农业就业岗位(万)                     增加28.7  (6月)                   增加1.1  (5月修正值)
 平均时薪(%)                                +0.2  (5月)                      +0.4  (4月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                     +0.2  (6月)                      +0.2  (5月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)                 +0.2  (6月)                      +0.2  (5月)
 实质所得(%)                                持平  (5月)                      -0.1  (4月修正值)
 最终需求生产者物价指数(PPI)(%              +0.5  (6月)                      +0.4  (5月)
 )                                                                                 
 不包括食品和能源的最终需求PPI              +0.4  (6月)                      +0.3  (5月)
 (%)                                                                               
 国内生产总值(GDP)(%)                       +1.1  (第一季终值)               +1.4  (第四季终值)  
 GDP平减指数(%)                             +0.4  (第一季终值)          　　 +0.9  (第四季终值)   
 零售销售(%)                                +0.6  (6月)                      +0.2  (5月)
 国际贸易收支(亿美元)                  逆差411.4  (5月)                 逆差373.8  (4月修正值)
 雇佣成本(%)                                +0.6  (第一季)                   +0.5  (第四季)
 工业生产(%)                                +0.6  (6月)                      -0.3  (5月修正值)
 产能利用率(%)                              75.4  (6月)                      74.9  (5月修正值)
 初请失业金人数(万人)                       25.4  (7月9日当周)               25.4  (7月2日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                       盈余60亿  (6月)                 赤字530亿  (5月)
 领先指标(%)                                -0.2  (5月)                      +0.6  (4月)
 个人所得(%)                                +0.2  (5月)                      +0.5  (4月修正值)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                   +0.2  (5月)                      +0.3  (4月)
 消费者信贷(亿美元)                    增加185.6  (5月)                   增加134  (4月修正值)
 企业库存(%)                                +0.2  (5月)                      +0.1  (4月修正值)
 建筑支出(%)                                -0.8  (5月)                      -2.0  (4月修正值)
 消费者信心                                 98.0  (6月)                      92.4  (5月修正值)
 房屋开工(万户)                            116.4  (5月)                     116.7  (4月修正值)
 建筑许可(万户)                            113.6  (5月修正值)                 113  (4月修正值)
 成屋销售(万户)                              553  (5月)                       543  (4月修正值)
 新屋销售(万户)                             55.1  (5月)                      58.6  (4月修正值)
 工厂订单(%)                                -1.0  (5月)                      +1.8  (4月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                      -2.3  (5月修正值)                +3.3  (4月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                   56.5  (6月)                      52.9  (5月)
 供应管理协会制造业指数                     53.2  (6月)                      51.3  (5月修正值)
 趸售(批发)库存(%)                          +0.1  (5月)                      +0.7  (4月修正值)
 进口物价(%)                                +0.2  (6月)                      +1.4  (5月修正值)
 出口物价(%)                                +0.8  (6月)                      +1.2  (5月修正值)
 单位劳工成本(%)                            +4.5  (第一季修正值)             +5.4  (第四季修正值)
 非农业生产率(%)                            -0.6  (第一季修正值)             -1.7  (第四季修正值)
 经常帐(亿美元)                        赤字1,247  (第一季)            赤字1,134.1  (第四季修正值)

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