香港个股：思捷环球2015/16财年业绩可望达盈亏平衡，上年度巨亏37亿港元

路透香港7月18日 - 连锁便服零售商--思捷环球 周一称，预期公司截至6月底止2015/16财政年度将录得以纯利计算达到收支平衡，扭转对上年度录得近37亿港元大额亏损的局面。

公司的声明称，公司2015/16财年的财务业绩，将优于市场平均预期的LBIT（除利息及税项前亏损）的7.368亿港元（不包括特殊项目）。期内公司录得几项与最近加快重组成本的措施相关，包括精简人手、为Esprit童装分部相关的IT应用程式作出减值、关闭若干中国、香港及澳门亏损店舖等措施，涉及共7.65-8.2亿港元特殊非经常性支出。

同时，公司期内录得特殊净收益约13.37亿港元，主要来自出售香港办公室物业、税项拨备回拨等。

思捷环球表示，公司的业绩表现继续与较早前管理层提供的指引，及公司沿着策略性计划期望恢复Esprit品牌的商业潜力，和集团长远竞争力的预期相符。

思捷环球今天小幅收升0.33%，报6.08港元。(完)

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