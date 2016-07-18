香港个股：思捷环球2015/16财年业绩可望达盈亏平衡，上年度巨亏37亿港元

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透香港7月18日 - 连锁便服零售商--思捷环球 周一称，预期公司截至6月底止2015/16财政年度将录得以纯利计算达到收支平衡，扭转对上年度录得近37亿港元大额亏损的局面。
公司的声明称，公司2015/16财年的财务业绩，将优于市场平均预期的LBIT（除利息及税项前亏损）的7.368亿港元（不包括特殊项目）。期内公司录得几项与最近加快重组成本的措施相关，包括精简人手、为Esprit童装分部相关的IT应用程式作出减值、关闭若干中国、香港及澳门亏损店舖等措施，涉及共7.65-8.2亿港元特殊非经常性支出。
同时，公司期内录得特殊净收益约13.37亿港元，主要来自出售香港办公室物业、税项拨备回拨等。
思捷环球表示，公司的业绩表现继续与较早前管理层提供的指引，及公司沿着策略性计划期望恢复Esprit品牌的商业潜力，和集团长远竞争力的预期相符。
思捷环球今天小幅收升0.33%，报6.08港元。(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选