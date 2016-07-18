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市场报道 | 2016年 7月 18日 星期一 18:07 BJT

欧洲个股：媒体报导质疑爱立信认列营收手法，公司否认会计操作不当

路透斯德哥尔摩7月18日 - 瑞典电信设备生产商爱立信 为其会计操作辩护。爱立信会计帐务计入尚未开发票的未来销售收入做法，此前遭到一家报纸质疑。

该公司否认有任何不当作法，并在一份电子邮件声明中称，“有关爱立信在损益表中收入计入方法不当的报导是不正确的”。

爱立信指出，公司年报已注明，计入销售收入的条件之一就是“收款有合理保证”时。

瑞典日报(SvD)援引未具名消息人士称，爱立信这种计入未来销售收入的会计方法可能冲击到未来盈利报告。

“在我们为能够维持今日‘申报’销售收入，将很远的未来也计入其中时，就存在未来几季收入可能完全‘空白’的重大风险，”爱立信一位消息人士告诉该报。

报导引述多名消息人士的话称，爱立信多数长期合约已经被计入当前销售收入中。

爱立信周二公布的第二季营业利润料将下滑约15%。该公司股价下跌4.3%至63.70瑞典克朗。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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