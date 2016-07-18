路透基点：睿能创意在联贷市场首次筹贷，规模26亿台币--TRLPC

路透香港7月18日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，睿能创意(Gogoro)正在联贷市场首次筹措贷款，规模26亿台币(8,100万美元)。

兆丰国际商业银行是初始牵头行兼簿记行。是次贷款包含A部分的16亿台币定期贷款以及B部分的10亿台币循环信贷。

贷款利率较三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码150个基点，税前最低利率为2%。

银行受邀分三个层次参贷：

承贷4亿台币或以上的银行获得牵头行兼簿记行头衔和20个基点的前端费；

承贷2.5-3.99亿台币的银行获得经理行头衔和15个基点的费用；

承贷1-2.49亿台币的银行获得参贷行头衔和10个基点的费用。

回复截止日期为7月29日。

所筹资金将用于资本支出和运营资本目的。

公司联合创始人兼执行长陆学森(Horace Luke)、董事会成员暨投资人尹衍梁为担保人。后者也是润泰集团总裁。