更新版 1-香港个股：对冲基金ELLIOTT向东亚银行及李国宝等提不公平损害诉讼

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路透香港7月18日 - 国际知名对冲基金Elliott Capital周一称，已对东亚银行 及公司主席李国宝在内若干董事提起有关不公平损害行为的诉讼，并寻求法庭济助限制日本三井住友银行 和西班牙Caixa Bank 自由增加或降低其在东亚的持股。

Elliott持有东亚银行7%的股份，为第四大股东。该基金此前促请东亚以溢价卖盘的方式为股东创造合理价值，惟遭到东亚董事会拒绝。

Elliott在其网站的声明指出，作为东亚银行股东，已经根据《公司条例》（第622章）第724条，在香港针对东亚银行以及东亚银行的多数董事，其中包括东亚银行行政总裁兼主席李国宝，提起有关不公平损害的诉讼。

声明并称，不公平损害呈请列载了针对东亚银行董事作出不公平损害行为的指控，并详细陈述了东亚银行在公司治理方面的严重缺陷。

“Elliott认为，这些缺陷造成东亚银行管理层得以在牺牲小股东的利益的情况下巩固其自身地位。”声明指出，“在过去几年里，小股东的持股比例不合理地受到大幅稀释。”

就Elliott的声明内容，东亚发言人未有即时回覆路透的电邮查询。

声明指出，不公平损害呈请寻求法庭作出若干济助，包括裁定东亚银行董事会就最近向三井住友银行单方面发行东亚银行新股（已于2015年3月完成发行）作出的若干决议，其目的不正当，且没有妥善考虑若干重要事宜，其中包括东亚银行全体股东的利益。

呈请亦寻求法庭裁令东亚银行采取措施，解除Caixa Bank和三井住友银行承担的任何有利于东亚银行的合同义务，其中包括限制Caixa Bank和三井住友银行自由增加或降低其在东亚银行的持股。

东亚为香港五间本地系统重要性银行之一，但股权分散，最大股东三井住友 的持股比例为19.01%，第二大股东Caixa Bank及第三大股东国浩集团 分别持股17.3%及14.15%。