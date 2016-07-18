中国汇市：一季度离岸人民币指数环比下降，人民币使用水平续跌--中行

路透北京7月18日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周一发布2016年一季度离岸人民币指数（ORI）显示，当季中国银行ORI指数为1.26%，较2015年末下降0.04个百分点；人民币在离岸市场使用水平继续小幅回落。

中行网站发布的新闻稿称，离岸市场人民币利率、汇率经历波动后趋向平稳，短期内CNH波动有利离岸市场适应更为灵活的人民币定价机制，而在岸市场逐步开放也将为离岸人民币市场发展积蓄后劲。

“受国际国内金融市场波动、离岸市场人民币贬值预期影响，离岸人民币存款、贷款、债券余额、及境外主体持有的人民币计价权益市值等均较2015年四季度小幅下降，带动本季度ORI指数走低。”新闻稿称。

中国银行报告指出，就人民币国际化长远发展而言，短期内CNH汇率波动有利于离岸市场打破汇率单边走势预期，加速市场结构调整，释放累积风险，以适应更为弹性灵活的人民币定价机制。

同时，一季度包括境外主权政府机构、境外金融机构及境外企业先后在境内银行间债券市场发行人民币熊猫债，有助于人民币多渠道注入境外实体经济和金融市场，对离岸人民币市场的扩大形成长期支撑。（完）

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