中国新债：新开发银行30亿元绿色金融债票面利率3.07%，认购倍数3.1倍

路透北京7月18日 - 金砖国家新开发银行周一成功在中国银行间市场发行30亿元人民币绿色金融债券。担任此次发行的主承销商和簿记管理人的中国银行 称，该债票面年利率为3.07%，认购倍数3.1倍。

中行网站发布的新闻稿称，此次债券发行吸引境内外多元化的投资者踊跃认购，募集资金专项用于绿色产业项目贷款；中国银行将在该债券上市交易后为投资者提供二级市场做市报价。

新闻稿并称，此次发行的绿色金融债券主要用于金砖国家、其他新兴经济体及发展中国家的基础设施建设和可持续发展项目，以缓解投融资瓶颈，推进各国基础设施改善和工业化水平提升，并顺应中国对外开放区域结构转型需要。

新开发银行首席财务官Leslie Maasdorp上周表示，该行在未来的筹资活动中还将积极推广绿色金融的发展；除了美元和其他主要货币，新开发银行还将在成员国发行以本币计价的债券。

新开发银行由金砖国家组织成员巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五国建立，总部设在上海，法定资本1,000亿美元，初始认缴资本500亿美元。（完）