中国经济：“不以GDP论英雄”成空谈，招商引资不能沦为政绩作秀场--新华时评

路透北京7月18日 - 新华社周一发表时评指出，畸形政绩观的错误观念引导下，“不以GDP论英雄”成了空谈，对经济发展指标畸形倚重，对发展政绩盲目追求，让招商、签约作假为地方政府营造红火假象。

报导称，近日，有媒体报道一些省市的“招商作秀”：办仪式、做样子，通过重复签约，将几千万元的项目包装成几亿元。红火的表象背后，除了一连串光鲜亮丽的政绩数字外，企业不胜其烦，地方经济没有发展，群众更未得到实惠。

新华社时评称，也发现类似现象，签约时动辄千万上亿元、引人注目的大型招商引资项目，实际入驻企业却凤毛麟角，投资金额更是大打折扣。更有企业负责人直言，为顾及政府面子，应邀去签假约，虽无真金白银流入，无真实项目进驻，却帮当地出了政绩、长了面子。

“令人担忧的是，已有项目重复签约、夸大招商引资金额、虚报签约项目数量等弄虚作假、欺上瞒下的现象在不少地方普遍存在，甚至成为一种风气。”报导称，更可怕的是，少数地区不仅把这种假成绩当成了真本事到处招摇，还将弄虚作假当做一种“经验”推广。

看似皆大欢喜，其实既糊弄了自己，又搞坏了环境。一边是招商成了数字游戏，为了政绩而招商，夸海口、给承诺，使尽十八般武艺吸引企业落户；一边是招商成功后就万事大吉，扶商、助商、稳商的服务难以跟上，凉了企业心，伤了当地的软环境。

一场场“招商作秀”，不仅纵容作假，更助长了不正常的政商关系。对帮政府假签约的企业来说，有的是敢怒不敢言，有的是有利想自己谋，二者关系不断扭曲。更进一步看，这样的弄虚作假让真正重信誉的企业难以信任当地政府，如此“口碑”流传，谁还敢来投资？