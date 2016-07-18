东南亚股市：多数收高但菲律宾股市下跌，聚焦本洲欧洲央行会议

“在近六日强劲上涨之后，美国投资人正暂时歇息。类似的是，亚洲股市锁定一周前的涨幅，”Maybank Investment Bank分析师Cheng Hooi Lee表示。 菲律宾股市 收盘下跌0.6%，市值居菲律宾第二大水泥业者Cemex Holdings Philippines 首日公开上市成为市场焦点。 Cemex Holdings Philippines多数股权由墨西哥Cemex SAB de CV 所持有，首日较首次公开 发行(IPO)价格上涨多达5.7%，这是菲律宾三年来最大的上市案，筹得251.3亿披索(5.3679亿美元)。 “多数注意力放在新股上市...这解释了为何其他股票表现更为平淡，”马尼拉Eagle Equities总裁Josep h Roxas表示。 越南股市 收盘上涨1.4%，结束两日连跌，受助于消费性及能源类股。 Petrovietnam Gas Joint Stock Corp 上涨1.6%。 印尼股市 上涨0.3%，由公用事业及能源股领涨。 Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT 股价创九个月新高。 新加坡 及马来西亚 股市小幅收高。 泰国股市 周一及周二逢假日休市。 涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 375.81 -0.86 -0.23 +12.92 332.82 新加坡 2928.76 3.41 +0.12 +1.60 2882.73 马来西亚 1670.84 2.44 +0.15 -1.28 1692.51 印尼 5127.50 17.32 +0.34 +11.64 4593.01 菲律宾 7986.25 -43.81 -0.55 +14.88 6952.08 越南 673.50 8.94 +1.35 +16.32 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译/审校 李婷仪/张明钧)