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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 18:54 BJT

东南亚股市：多数收高但菲律宾股市下跌，聚焦本洲欧洲央行会议

“在近六日强劲上涨之后，美国投资人正暂时歇息。类似的是，亚洲股市锁定一周前的涨幅，”Maybank 
Investment Bank分析师Cheng Hooi Lee表示。
    
    菲律宾股市 收盘下跌0.6%，市值居菲律宾第二大水泥业者Cemex Holdings Philippines 
首日公开上市成为市场焦点。
    
    Cemex Holdings Philippines多数股权由墨西哥Cemex SAB de CV 所持有，首日较首次公开
发行(IPO)价格上涨多达5.7%，这是菲律宾三年来最大的上市案，筹得251.3亿披索(5.3679亿美元)。
    
    “多数注意力放在新股上市...这解释了为何其他股票表现更为平淡，”马尼拉Eagle Equities总裁Josep
h Roxas表示。
    
    越南股市 收盘上涨1.4%，结束两日连跌，受助于消费性及能源类股。
    
    Petrovietnam Gas Joint Stock Corp 上涨1.6%。
    
    印尼股市 上涨0.3%，由公用事业及能源股领涨。
    
    Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PT 股价创九个月新高。
    
    新加坡 及马来西亚 股市小幅收高。
    
    泰国股市 周一及周二逢假日休市。
                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   375.81    -0.86   -0.23  +12.92   332.82
    新加坡                     2928.76     3.41   +0.12   +1.60  2882.73
    马来西亚                  1670.84     2.44   +0.15   -1.28  1692.51
    印尼                      5127.50    17.32   +0.34  +11.64  4593.01
    菲律宾                     7986.25   -43.81   -0.55  +14.88  6952.08
    越南                        673.50     8.94   +1.35  +16.32   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    法股CAC-40指数         
    
    

 (编译/审校 李婷仪/张明钧)

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