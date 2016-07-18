美股业绩：孩之宝季度营收成长10.2%，因冰雪奇缘与星战玩具需求强劲

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
路透7月18日 - 美国玩具制造商--孩之宝(Hasbro) 公布季度营收上升10.2%，受其迪士尼公主、“冰雪奇缘”娃娃及电影“星际大战”(Star Wars)动作角色人物的强劲需求推升。
6月26日止第二季可归属于孩之宝的净利升至5,210万美元，每股盈余(EPS)0.41美元，上年同期分别为4,180万美元与0.33美元。
孩之宝净营收由7.977亿美元增长至8.789亿美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。