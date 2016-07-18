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货币新闻 | 2016年 7月 18日 星期一 18:57 BJT

美股业绩：孩之宝季度营收成长10.2%，因冰雪奇缘与星战玩具需求强劲

路透7月18日 - 美国玩具制造商--孩之宝(Hasbro) 公布季度营收上升10.2%，受其迪士尼公主、“冰雪奇缘”娃娃及电影“星际大战”(Star Wars)动作角色人物的强劲需求推升。

6月26日止第二季可归属于孩之宝的净利升至5,210万美元，每股盈余(EPS)0.41美元，上年同期分别为4,180万美元与0.33美元。

孩之宝净营收由7.977亿美元增长至8.789亿美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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