欧洲金融：德国央行希望欧元区纾困基金成为新的财政监管机构

路透基点：中策橡胶寻求3亿美元再融资
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透法兰克福7月18日 - 德国央行周一表示，由欧元区各国财政部长掌管的欧元区纾困基金应该制定未来援助计划的条件，并执行财政规定，接下一些欧盟执委会的工作。
德国正试图加强管控花费在援助欧洲较弱经济体的资金，而对于欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)预算最大金主的德国而言，这是一个相当敏感的主题。
德国央行希望ESM在有国家申请纾困时，能够评估借款国的经济前景，并点出其财务上的需求。
“未来也可以由ESM来监督计划执行，”德国央行在7月报告中表示。
ESM是在2012年成立以作为防火墙基金，陷入困境国家若接受特定条件，则ESM将提供资金。
但是至今纾困的各种条件是由欧盟执委会、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)协商出来的，且是由IMF来监督各国执行状况。
德国央行表示，强化后的ESM也可以担任欧元区的“独立财政机构”，负责评估经济发展及预算规定配合状况。(完)
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
路透伦敦1月16日 - 交易商称，德国央行周一首次买入收益率低于欧洲央行(ECB)存款利率的债券。欧洲央行本月对量化宽松(QE)计划作出广泛修改。
路透1月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，长江基建集团有限公司已经签署2.5亿澳元(1.87亿美元)的五年期到期一次性偿还贷款，吸引到三家银行加入银团。