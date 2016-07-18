欧洲金融：德国央行希望欧元区纾困基金成为新的财政监管机构

路透法兰克福7月18日 - 德国央行周一表示，由欧元区各国财政部长掌管的欧元区纾困基金应该制定未来援助计划的条件，并执行财政规定，接下一些欧盟执委会的工作。

德国正试图加强管控花费在援助欧洲较弱经济体的资金，而对于欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)预算最大金主的德国而言，这是一个相当敏感的主题。

德国央行希望ESM在有国家申请纾困时，能够评估借款国的经济前景，并点出其财务上的需求。

“未来也可以由ESM来监督计划执行，”德国央行在7月报告中表示。

ESM是在2012年成立以作为防火墙基金，陷入困境国家若接受特定条件，则ESM将提供资金。

但是至今纾困的各种条件是由欧盟执委会、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)协商出来的，且是由IMF来监督各国执行状况。