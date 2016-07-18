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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 19:34 BJT

马来西亚期市：棕榈油升至接近一周高位，但出口需求疲弱压抑涨势

“近期抛售过后，多数指标显示为超卖，因此我们见到一些回升，”吉隆坡一名交易员表示。

“然而产出优于预期，且出口减少，将会使价格在近期承压。价格正转为正价差，这对于近期涨势而言并非吉兆。

马来西亚交易所棕榈油合约<0#1FCPO:>显示，今年稍晚交割的棕榈油价格全数低于最早于预定于8月交割的价格。

上周数据显示需求不振且产出增加后，棕榈油价格便一路承压。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)上周数据显示，全球第二大棕榈油生产地马国6月产出增加约12%，存货则是七个月来首见增长。但出口降幅大于预期，显示需求降温，从而损及棕榈油价格。

交易商将会关注周三由Intertek Testing Services公布的7月1-15日出口数据。

路透技术分析师王涛称，棕榈油价格已经突破每吨2,266马币的阻力，可能升向每吨2,319马币。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 陈宗琦/张明钧/李婷仪)

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