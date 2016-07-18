马来西亚期市：棕榈油升至接近一周高位，但出口需求疲弱压抑涨势

“然而产出优于预期，且出口减少，将会使价格在近期承压。价格正转为正价差，这对于近期涨势而言并非吉兆。

马来西亚交易所棕榈油合约<0#1FCPO:>显示，今年稍晚交割的棕榈油价格全数低于最早于预定于8月交割的价格。

上周数据显示需求不振且产出增加后，棕榈油价格便一路承压。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)上周数据显示，全球第二大棕榈油生产地马国6月产出增加约12%，存货则是七个月来首见增长。但出口降幅大于预期，显示需求降温，从而损及棕榈油价格。