路透伦敦7月18日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：一度挑战1.1150，之后又回到1.11下方，处于1.10-1.12的200跳动点区间的中段。6月24日大 幅跌穿旧有交易底部，暗示将近一步下探1.08。 美元/日圆：周线收在106上方，但在50日均线遭遇一些短线阻力，50日均线自12月以来一直在下跌趋势中 扮演阻力角色。若是拉回至7月1日103.40可望寻获支撑。 欧元/英镑：自0.8250二度强力弹升后，已经再度寻获支撑，若跌破则可能下探昔日波动走势高点0.8117 ，尽管这波上升趋势可望来到0.86上方。 英镑/美元：过去两天涨势受限于1.35下方像是镊子顶部的高点，若再次测试更加接近低点，则底部可能 成形。若跌破1.28，则可能下探1.25。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1051 1.1034 +0.15 +1.76 1.0860 美元/日圆 105.65 104.83 +0.78 -12.18 120.30 欧元/日圆 116.76 115.60 +1.00 -10.51 130.47 美元/瑞郎 0.9833 0.9822 +0.11 -1.85 1.0018 英镑/美元 1.3249 1.3191 +0.44 -10.10 1.4738 美元/加元 1.2949 1.2968 -0.15 -6.43 1.3839 美元/离岸人民币 6.7128 6.7095 +0.05 +2.20 6.5680 澳元/美元 0.7588 0.7577 +0.15 +4.30 0.7275 新西兰元/美元 0.7099 0.7109 -0.14 +4.01 0.6825 欧元/瑞郎 1.0868 1.0843 +0.23 -0.17 1.0886 欧元/英镑 0.8339 0.8366 -0.32 +13.19 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4587 9.4782 -0.21 +3.14 9.1705 美元/挪威克朗 8.4593 8.4722 -0.15 -4.30 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)