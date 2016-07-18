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亚洲 | 2016年 7月 18日 星期一 19:56 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦7月18日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
    
    欧元/美元：一度挑战1.1150，之后又回到1.11下方，处于1.10-1.12的200跳动点区间的中段。6月24日大
幅跌穿旧有交易底部，暗示将近一步下探1.08。
    
    美元/日圆：周线收在106上方，但在50日均线遭遇一些短线阻力，50日均线自12月以来一直在下跌趋势中
扮演阻力角色。若是拉回至7月1日103.40可望寻获支撑。
    
    欧元/英镑：自0.8250二度强力弹升后，已经再度寻获支撑，若跌破则可能下探昔日波动走势高点0.8117
，尽管这波上升趋势可望来到0.86上方。
    
    英镑/美元：过去两天涨势受限于1.35下方像是镊子顶部的高点，若再次测试更加接近低点，则底部可能
成形。若跌破1.28，则可能下探1.25。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1051  1.1034  +0.15  +1.76  1.0860
    美元/日圆            105.65  104.83  +0.78 -12.18  120.30
    欧元/日圆         116.76  115.60  +1.00 -10.51  130.47
    美元/瑞郎            0.9833  0.9822  +0.11  -1.85  1.0018
    英镑/美元            1.3249  1.3191  +0.44 -10.10  1.4738
    美元/加元            1.2949  1.2968  -0.15  -6.43  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7128  6.7095  +0.05  +2.20  6.5680
    澳元/美元            0.7588  0.7577  +0.15  +4.30  0.7275
    新西兰元/美元        0.7099  0.7109  -0.14  +4.01  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0868  1.0843  +0.23  -0.17  1.0886
    欧元/英镑         0.8339  0.8366  -0.32 +13.19  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4587  9.4782  -0.21  +3.14  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4593  8.4722  -0.15  -4.30  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 张明钧; 审校 李婷仪)

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