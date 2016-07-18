国际油市：亚洲380-cst燃料油码头交货价格下滑，但仍处于升水

路透新加坡7月18日 - 亚洲380-cst燃料油现货码头交货价差脱离上周五所及的11个月高点，但与新加坡报价相较仍处于升水，而指标180-cst与380-cst燃料油现货价差周一下滑，因买兴降温。

现货码头交货与新加坡报价价差周一跌至每吨升水1.20美元，上日收盘报1.30美元。

在普氏窗口方面，行业消息人士表示，380-cst买兴较为疲弱，因实货卖盘以3-1的比例压过买盘，导致据报只有一笔380-cst燃料油成交。

“码头交货价格今日下跌并不意外，因在该市场卖出可以比目前处于贴水的船货市场拿到更好的升水，”一名驻新加坡交易商表示。

“但奇怪的是窗口卖盘很多，而同时7月供应咸认是紧缩了不少。可能供应商正在寻找出口，”该名交易商表示。

另一名驻新加坡交易商表示，“人们焦急地等待‘供应紧缩’成为现实。”

消息人士称，周一普氏窗口未有180-cst燃料油成交，只有一张卖单及一张买单，都是由维多所提出。

380-cst现货价差FO380-SIN-DIF扩大0.08美元至每吨较新加坡报价贴水1.60美元，180-cst现货价差FO180-SIN-DIF收窄0.13美元至每吨较新加坡报价升水0.09美元。(完)

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