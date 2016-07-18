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市场报道 | 2016年 7月 18日 星期一 22:06 BJT

美国热股：孩之宝季度营收成长10%，股价早盘下跌

路透7月18日 - 美国玩具制造商--孩之宝(Hasbro) 周一公布季度营收上升10.2%，受其迪士尼公主、“冰雪奇缘”娃娃及电影“星际大战”(Star Wars)动作角色人物的强劲需求推升。

孩之宝股价周五收报85.50美元，周一早盘下跌6.2%，报80.20美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 利棣儿)

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