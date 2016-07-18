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市场报道 | 2016年 7月 18日 星期一 21:58 BJT

美国热股：美国银行第二季获利下降19.4%，盘初上扬逾1%

路透7月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行 周一公布季度获利下滑19.4%，因拨备更多资金以因应可能的坏帐，且贷款获利下降。

美国银行股价周五收报13.66美元，周一盘初上涨1.46%，报13.86美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 母红)

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