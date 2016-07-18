版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 18日 星期一 21:51 BJT

美国热股：高盛和贝恩资本将收购Carver Korea多数股权，盘初小涨

路透7月18日 - 高盛 和贝恩资本(Bain Capital)私募股权将收购未上市化妆品公司 Carver Korea的多数股权，藉此染指在中国等市场大受欢迎的韩国美容产品。

高盛股价周五收报161.64美元，周一盘初小涨0.54%，报162.44美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐