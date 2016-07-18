美国个股：富国银行2018年起将把所有伦敦员工集中至一办公场所

路透7月18日 - 富国银行 表示，计画自2018年起将分散在伦敦四个地点的850名员工集中于一处。

富国银行并未说明此举是否与英国公投退欧有关，但该行已经成为公投之后首家对伦敦业务做出重大声明的美国银行业者。

富国银行表示，将从开发商H.B. Reavis买下King William街的一栋大楼，预料将在2018年开始搬入该大楼。(完)