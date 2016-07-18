美国个股：富国银行2018年起将把所有伦敦员工集中至一办公场所

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
路透7月18日 - 富国银行 表示，计画自2018年起将分散在伦敦四个地点的850名员工集中于一处。
富国银行并未说明此举是否与英国公投退欧有关，但该行已经成为公投之后首家对伦敦业务做出重大声明的美国银行业者。
富国银行表示，将从开发商H.B. Reavis买下King William街的一栋大楼，预料将在2018年开始搬入该大楼。(完)
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。