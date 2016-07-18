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市场报道 | 2016年 7月 18日 星期一 21:34 BJT

美国热股：软银同意以322亿美元收购ARM，后者盘初暴涨近43%

路透7月18日 - 日本软银集团 和英国芯片(晶片)设计公司ARM Holdings PLC 周一称，软银已同意以320亿美元收购ARM。

ARM股价周五收报47.08美元，周一盘初暴涨42.7%，报 67.18美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 母红)

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