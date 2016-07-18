国际油市：亚洲石脑油现货价格下跌，持续受供给过剩打压

路透新加坡7月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周一连续第二日上涨，来到每吨44.08美元的一周高点，反映布兰特原油涨势，但基本面未有改变，持续受供应居高不下打压。

印度石油天然气公司(ONGC)出售3.45万吨8月12-13日自Hazira装运的石脑油给日本贸易商伊藤忠，离岸价格(FOB)较中东报价升水约5美元。

ONGC于7月底同一港口装运的船货升水为8美元。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)出售多达3.5万吨7月25-27日自Paradip装运的石脑油给嘉能可，FOB价格较其自身公式价格贴水幅度高达每吨32美元。

交易商表示，折价幅度较大所反映的是石脑油质量问题，其石脑油不适合裂解为石化产品，但可能作为调合汽油之用。

IOC曾出售7月11-14日于Paradip装运的船货，贴水幅度为每吨15美元。

交易商称，石脑油供应过剩将对卖家持续构成问题，时间可持续数月之久，因为不仅是油品供应充裕，液化石油气(LPG)亦是如此。

**汽油**

维多出售8月2-6日装运的92辛烷值汽油，每桶50.90美元，为今日唯一一笔现货交易。

全球汽油供应过剩，已经导致裂解价差大跌。

亚洲7月1-18日平均汽油裂解价差为每桶2.93美元，远低于去年同期的每桶平均15.65美元。(完)

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