全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，巴拿马型运价走高

路透7月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上扬，巴拿马型及较小船只运价上扬。

整体乾散货运价指数 上升3点，或0.4%，报748点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升11点，或1.27%，报874点。日均获利增加91美元，报6,987美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 跌7点，或0.68%，报1,016点。日均获利减少67美元，报7,481美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。