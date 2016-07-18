全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，巴拿马型运价走高

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透7月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上扬，巴拿马型及较小船只运价上扬。
整体乾散货运价指数 上升3点，或0.4%，报748点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升11点，或1.27%，报874点。日均获利增加91美元，报6,987美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海海岬型船运价指数 跌7点，或0.68%，报1,016点。日均获利减少67美元，报7,481美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
超灵便型船运价指数 上升4点，报697点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报366点。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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