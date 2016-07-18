国际油市：柴油裂解价差小幅攀升，现货价差转为贴水

路透新加坡7月18日 - 亚洲指标500ppm柴油裂解价差较迪拜原油周一小幅攀升，中止三日连跌颓势。另外，柴油现货价差则是自6月23日以来首度转为贴水。

500ppm柴油较迪拜原油裂解价差周一上涨0.15美元，报每桶10.33美元，盘中曾一度低至10.01美元。

摩根士丹利周一研究报告称，印度虽是原油需求亮点，但带动整体石油需求的上升却是价值较低的油品以及工业石化荣景，而不是高价值的运输燃料。

交易商表示，受到雨季以及经济增长放缓的影响，区域需求前景转弱，已令500ppm柴油现货价差承压而转为贴水。

500ppm柴油现货价差跌至较新加坡报价每桶贴水0.13美元，较上个交易日收盘下滑0.13美元。(完)

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