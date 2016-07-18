USDA报告：7月14日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透7月18日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 07/14/2016 07/07/2016 07/07/2016 07/09/2015 初值 修正值 前值 小麦 439,484 379,726 375,279 493,179 燕麦 999 400 400 0 大麦 294 1,977 1,977 0 玉米 1,327,509 1,359,886 1,357,903 1,162,766 高粱 68,655 124,600 124,600 168,200 大豆 367,380 379,084 374,016 307,653 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 3,097,068 2,374,991 燕麦 2,399 100 大麦 7,376 4,799 玉米 37,746,374 39,086,214 高粱 7,765,085 7,799,265 大豆 45,202,306 48,563,621 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 李军)