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货币新闻 | 2016年 7月 18日 星期一 23:06 BJT

USDA报告：7月14日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透7月18日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 07/14/2016    07/07/2016    07/07/2016  07/09/2015
  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       439,484       379,726       375,279       493,179
    燕麦 　        999           400           400             0
    大麦           294         1,977         1,977             0
    玉米     1,327,509     1,359,886     1,357,903     1,162,766
    高粱        68,655       124,600       124,600       168,200
    大豆   　  367,380       379,084       374,016       307,653
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦     3,097,068      2,374,991
    燕麦         2,399            100
    大麦         7,376          4,799
    玉米    37,746,374     39,086,214
    高粱     7,765,085      7,799,265
    大豆    45,202,306     48,563,621
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  
 (编译 刘静；审校 李军)

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