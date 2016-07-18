USDA报告：7月14日止当周美国农作物出口检验报告(表)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
路透7月18日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 07/14/2016 07/07/2016 07/07/2016 07/09/2015 初值 修正值 前值 小麦 439,484 379,726 375,279 493,179 燕麦 999 400 400 0 大麦 294 1,977 1,977 0 玉米 1,327,509 1,359,886 1,357,903 1,162,766 高粱 68,655 124,600 124,600 168,200 大豆 367,380 379,084 374,016 307,653 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 3,097,068 2,374,991 燕麦 2,399 100 大麦 7,376 4,799 玉米 37,746,374 39,086,214 高粱 7,765,085 7,799,265 大豆 45,202,306 48,563,621 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。