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债券 | 2016年 7月 19日 星期二 00:20 BJT

南非汇市：兰特兑美元反弹2%，因土耳其忧虑缓解

路透约翰内斯堡7月18日 - 南非兰特兑美元周一上涨2%，因对土耳其有军方人员企图政变失败的担忧缓解，且投资者在新兴市场中寻找较高回报。

1549 GMT，兰特兑美元 报14.267兰特，较周五收盘上升2%。

“我们相信，认为土耳其政治杂音可能影响其他主要新兴市场，特别是较高收益的市场的总体价格动力的想法是夸大了，”花旗集团写道。

今年迄今，外国投资者是南非资产的净买家，在南非债券和股市投入近1,150亿兰特(80亿美元)，较上年同期上升近两倍。(完) 　　

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